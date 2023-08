Stupro di Palermo | sui social profili fake dei ragazzi arrestati | «Siamo innocenti» E l' hashtag «Non ho fatto nulla di male» diventa virale

. Il giovane, minorenne al momento dei fatti che nella giornata di ieri è stato trasferito in comunità scatenando le proteste della Procura, sui social continua a scrivere e a provocare: ...Leggi anche, Salvini rilancia la castrazione chimica: 'Sperimentiamo in Italia il blocco androgenico'di, l'orrore nelle chat e nei video: 'Cento cani sopra una gatta ma ...... ha abbandonato i suoi modi garbati nel commentare il tragico episodio avvenuto anei ... a ognuno di voi "cani" auguro di finire sotto 100 lupi in modo che capiate cos'è uno' . Le parole ...

Le chat dei 7 ragazzi di Palermo dopo lo stupro: Se finiamo al Tg mi ammazzo Fanpage.it

Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Barone, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao e RP. Sono questi i nomi (e, nel caso di uno di loro, ...Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Cosa sta succedendo nel nostro Paese La cronaca fotografa una spaventosa escalation di violenze commesse dagli uomini contro le donne, non ultimo l’atroce stupro di grupp ...