Stupro di Palermo | su Telegram è caccia al video della violenza

Professor Lingiardi, una catena di femminicidi e di violenza sulle donne sta insanguinando questa brutta estate. Nonostante le leggi. Donne uccise o stuprate ogni giorno. Cosa sta succedendo ai maschi...Lodiè un evento di una violenza assoluta, totale, a cui coloro che l'hanno perpetuata non hanno dato alcun valore. Non condivido la posizione di quelli che parlano in maniera ...Leggi anche Violenza sulle donne, Salvini: "Castrazione chimica sperimentale come dissuasione", Ermal Meta: "Ai cani auguro di finire sotto i lupi in carcere" Alcuni degli indagati ...

Stupro di Palermo, la giustificazione dei ragazzi: «Lei era d'accordo». Salvini: «Castrazione chimica». E su T ilmessaggero.it

Mi sono schifato, ma che dovevo fare La carne è carne". Sono le riflessioni di uno degli indagati dello stupro di massa di Palermo su una diciannovenne inerme. E richiedono l’intervento di uno bravo.Altro orrore si aggiunge all’orrore. Decine di migliaia di persone stanno cercando, attraverso gruppi Telegram creati appositamente, il video dello stupro di Palermo da sette giovani su una ragazza di ...