Stupro di Palermo | minorenne confessa e viene scarcerato Oggi gli altri tre interrogatori La difesa | «Lei era d' accordo»

La castrazione chimica, tornata al centro della discussione politica italiana dopo il terribiledi gruppo andato in scena a, è attualmente prevista dalle legislazioni di ben 13 Paesi europei e di 8 Stati degli USA, cui bisogna aggiungere altre nazioni democratiche come Argentina, ...Video su questo argomentodi gruppo a, Salvini rilancia castrazione chimica TMNews Ma cos'è la castrazione chimica È un intervento volto ad interferire con la funzionalità sessuale, ...Verranno sentiti questa mattina tre dei sette ragazzi indagati per lodi gruppo che sarebbe avvenuto a, nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi. Il più piccolo di loro, ancora minorenne quando si sarebbe consumato il reato, è diventato maggiorenne ...

Stupro di Palermo, la giustificazione dei ragazzi: «Lei era d'accordo». Salvini: «Castrazione chimica». E su T ilmessaggero.it

Il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato il carcere per due dei sette ragazzi arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni ...Il più piccolo, che quella notte maledetta era ancora minorenne, ha confessato tutto pur cercando di sminuire il suo ruolo. Gli altri hanno tentato invece di difendersi spalleggiandosi ...