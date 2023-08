Stupro di Palermo | la giustificazione assurda dei ragazzi | «Lei era d’accordo» | ecco le chat

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) In queste ore, i loro profili social e le loro vite sono nelle mani di tutto il Paese. Le forze dell’ordine continuano a indagare per trovare i cellulari occultati dal branco. Dispositivi che, secondo chi indaga, potrebbero fornire ulteriori informazioni su quanto accaduto nella notte del 7 luglio a. Quello che finora è certo, è che i 7 accusati di violenza sessuale abbiano inviato il video della violenza ad altre persone. “Chi di dovere”, le definiva Angelo Flores nelleWhatsapp. “Invio tutto, poi cancello i video perché io di questa storia non voglio sapere nulla” aveva concluso il “cameraman” che ha immortalato la violenza sessuale sull’amica 19enne. Dopo l’aggressione, il gruppo ha iniziato a ragionare sul da farsi e sui filmati realizzati durante la violenza. Il “cameraman” ha sottolineato di voler inviare i video “a chi deve ...