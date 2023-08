Stupro di gruppo Palermo | Flores avrebbe organizzato tutto | mostrando agli amici un video spinto della ragazza

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 22 agosto 2023) In un caso che ha scosso l’opinione pubblica, Christian Maronia e altri giovani arrestati per unodisi confessano durante gli interrogatori. Le loro parole rivelano dettscioccanti e inquietanti, ungiovane che ha rapporti con altre persone, utilizzato daper invogliare gliL’orribile caso di unodiavvenuto ail 7 luglio ha lasciato tutti sgomenti. Le indagini in corso stanno portando alla luce dettscioccanti, grazieinterrogatori dei giovani coinvolti, tra cui Christian Maronia. In un momento di straordinaria rivelazione, Maronia ha dichiarato: “Sono addolorato per ciò che è ...