Stupro di gruppo | Lavorino | “Quanto successo rappresenta il cancro della società”

Leggi su notizie

(Di martedì 22 agosto 2023) Il criminologo Carmeloin esclusiva ai nostri microfoni sullodiavvenuto a Palermo: “C’è un senso di impunità diffuso”. Sono passati ormai diversi giorni dallodidi Palermo, ma la vicenda continua a far discutere e, soprattutto, in molti si domandano perché i ragazzi hanno deciso di compiere questo gesto. La nostra redazione ha contattato Carmelo, Direttore del CESCRIN (Centro Studi Investigazione Criminale), per commentare insieme a lui la vicenda. Il criminologoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – Foto Facebook/Ansa“Per prima cosa bisogna dire che in questa vicenda assistiamo ad una disumanizzazione di una ragazza. Cioè la vittima non è più un essere umano, ma diventa un gioco per questi ragazzi, ...