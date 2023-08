Stupro di gruppo | Gemitaiz si sfoga su Instagram | “Meritiamo l’estinzione”

In lacrime di fronte al gip di Palermo uno dei 7 ragazzi arrestati per lodidel 7 luglio al Foro Italico di Palermo: il ragazzo interrogato, piangendo, avrebbe chiesto scusa alla ragazza affermando di essere convinto che lei 'fosse consenziente'. 'Mi sono ...di Palermo, interrogatori in lacrime. Il ragazzo scarcerato è attivo sui social: 'Galera di ...cimici dei Carabinieri che dopo la denuncia della giovane avevano arrestato tre ragazzi del, ...Dal giorno dell' arresto dei sette ragazzi accusati dellodia Palermo , la notte tra il sei e il sette luglio, ai danni di una giovane di 19 anni , sui social network , in particolare su TikTok sono apparsi numerosi profili con i nomi e le ...

Le chat dei 7 ragazzi di Palermo dopo lo stupro: Se finiamo al Tg mi ammazzo Fanpage.it

Così la regista teatrale e drammaturga italiana in un'invettiva sui social contro gli stupri e non solo di gruppo come quello che ha sconvolto Palermo, la sua città, e l'Italia tutta. "A che serve ...Due gruppi Telegram, uno pubblico e privato, che contano rispettivamente 12mila e 14mila iscritti. Le chat sono intitolate ad Andrea Dipré – il «re del trash» – e da qualche giorno hanno un unico obie ...