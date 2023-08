Stupro di gruppo a Palermo | parla un arrestato | ' Mi sono rovinato' I video sui social

(Di martedì 22 agosto 2023) su Tg. La7.it - "addolorato per ciò che è successo, mi."alcune delle frasi pronunciate tra le lacrime da uno dei sette indagati nel corso dell'...

" Sono addolorato per ciò che è successo, mi sono rovinato ." Sono alcune delle frasi pronunciate tra le lacrime da uno dei sette indagati nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto ......giorno in cui vanno davanti al gip di Palermo tre dei sette arrestati per la violenza dia ... Leggi anchedi Palermo, tutta la nostra vicinanza alla giovane vittima del branco...La situazione diventa più spinosa quando si tratta di Telegram, dove ci sono canali nei quali sono circolate richieste delle immagini dellodidi Palermo.

Stupro di gruppo a Palermo, scarcerato il minorenne RaiNews

È caccia su Telegram al video dello stupro di Palermo, che sarebbe avvenuto il 7 luglio ai danni di una 19enne e per il quale sono stati arrestati sette giovani. Decine le richieste in diversi gruppi ...Palermo , 22 ago. (askanews) - "Mi sono rovinato la vita, sono addolorato per quello che è successo ma mi avevano detto che era consenziente". Piange ...