Stupro di gruppo a Palermo | nuovi interrogatori Nelle conversazioni choc la paura di finire nei tg | ‘Se succede mi ammazzo’

(Di martedì 22 agosto 2023) La loro più grandesembrava essere solo una: “Vi immaginate se spuntiamo al telegiornale? Semi ammazzo“, scriveva in una chat uno dei sette ragazzi arrestati con l’accusa di aver violentato, la notte tra il sei e il sette luglio, una giovane di 19 anni diin un cantiere abbandonato nella zona del Foro Italico, nel capoluogo siciliano. Mentre gli inquirenti cercano si ritrovare tutti i telefoni dei ragazzi coinvolti (alcuni dei quali occultati), sono le chat e i video già recuperati a confermare quanto denunciato dalla vittima e a ricostruire i momenti precedenti e successivi alla violenza di. Il video della violenza, girato dal 22enne Angelo Flores (l’unico delche la giovane vittima conosceva), è stato inviato subito dopo a “chi di dovere“, come diceva lo stesso ...

