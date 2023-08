Stupro di gruppo a Palermo | Ermal Meta | Non scateno l' odio | è giusto punire E le vittime gli scrivono | Sono stata stuprata a 15 anni

(Di martedì 22 agosto 2023) "Quando subisci unoquel dolore dura per sempre. Ciò che ho scritto è stato dettato dalla rabbia": cosìha precisato il senso del suo sfogo sui social contro lodi, intervistato da Giorgia Cardinaletti a TG1 Mattina Estate. «Io non ho scatenato nessun», ha aggiunto il cantautore di origine albanese rispondendo alle polemiche, «l'viene scatenato...

Sul caso dellodidi Palermo si susseguono le dichiarazioni di personaggi pubblici, cantanti e divulgatori social. In questo contesto prendono parola anche i lavoratori del settore scolastico, come la ...Cosa che non sminuisce comunque la gravita' della sua partecipazione allodidi un branco che ora si scopre fragile.In lacrime di fronte al gip di Palermo uno dei 7 ragazzi arrestati per lodidel 7 luglio al Foro Italico di Palermo: il ragazzo interrogato, piangendo, avrebbe chiesto scusa alla ragazza affermando di essere convinto che lei 'fosse consenziente'. 'Mi sono ...

Palermo, stupro di gruppo: su Telegram è caccia al video della violenza TGCOM

Lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, oltre a suscitare una vasta eco mediatica e ad alimentare il dibattito politico, tiene banco soprattutto sui social. Le foto dei profili Facebook dei ...Sono in corso nel tribunale di Palermo gli interrogatori di 3 dei 7 arrestati per l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti della 19enne palermitana in stato di ebrezza, stuprata dal ...