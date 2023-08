Studentessa promossa con sei insufficienze per decisione del Tar | “La scuola non ha messo a disposizione corsi di recupero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Il Tar del Lazio ha ribaltato ladi bocciatura nei confronti di una ragazzina di prima media che nel corso dell’anno aveva accumulato sei, decidendo comunque di ammetterla al successivo anno scolastico. La motivazione dei giudici ha fatto leva sulla responsabilità dellanel non aver“sistemi di ausilio e di supporto per il”, come prevede invece la normativa scolastica. La ragazza frequenta l’istituto Comprensivo Statale Tivoli V e ha riportato un rendimento insufficiente in geografia, francese, matematica, scienze, inglese e musica. Nei documenti relativi alla bocciatura – decisa all’unanimità dai docenti – si legge, però, che “nel corso dell’anno la ragazza ha avuto una frequenza regolare” ae il ...