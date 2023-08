Studentessa con sindrome di down esclusa dalla maturità cerca ancora una scuola I genitori | “Nessun chiamata dai suoi vecchi insegnanti Valutiamo istituti paritari”

Ben sei insufficienze, ma nessuna bocciatura. A deciderlo per unadi una scuola media di Tivoli, in provincia di Roma, è stata una sentenza del Tar. ... in lineaun orientamento del ...... per unadi 14 anni, perché hanno decretato i giudici "non è la regola". È successo all'istituto comprensivo statale Tivoli V, a Tivoli Terme. La giovane ha chiuso l'anno scolastico...Lain Accademia di moda e designer, nonché designer e modellista, è stata eletta nel corso ... esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata,il patrocinio della Città ...

Studentessa con 6 insufficienze promossa dai giudici, la preside della scuola: «Era giusto fermarla. Ora per l ilmessaggero.it

Secondo i giudici, la mancata ammissione non deve essere un provvedimento afflittivo, ma educativo. La preside dell'istituto: "Preoccupata per le difficoltà che potrebbe incontrare il prossimo anno" ...Ben sei insufficienze, ma nessuna bocciatura. A deciderlo per una studentessa di una scuola media di Tivoli, in provincia di Roma, è stata una sentenza del Tar. (ANSA) ...