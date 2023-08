Studentessa bocciata con 6 insufficienze a Tivoli fa ricorso al Tar e viene promossa | bocciatura eccezione non regola

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 22 agosto 2023) Una ragazza di una scuola media diè uscita da scuola con sei, ma incredibilmente non solo non è stata, ma addirittura: a deciderlo è stata una sentenza del Tar. Secondo i giudici la mancata ammissione "non deve essere un provvedimento afflittivo, ma educativo,