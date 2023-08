Strano mega aggiornamento per il Samsung Galaxy S22 a fine agosto

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) Sta arrivando proprio in questi minuti, qui in Europa, unoper ilS22 che sulla carta potrebbe fare effettivamente la differenza per il pubblico, stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Cosa sappiamo ad oggi del pacchetto software di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte? Dopo esserci soffermati su specifiche offerte focalizzate sulla serie in questione, come avrete notato con il nostro ultimo articolo a tema, effettivamente ci sono degli aspetti che creano non poca confusione tra i possessori del device. Tutto da decifrare il nuovo grossoper ilS22 ain Europa Vedere per credere quanto riportato poco fa da SamMobile, secondo ...