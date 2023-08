Stoccarda | UFFICIALE | ecco il sostituto di Mavropanos

(Di martedì 22 agosto 2023) Conpassato ufficialmente al West Ham, losi cautela in difesa. Dal San Gallo arriva il centrale classe 2002 Leonidas Stergiou....

... infatti, gli 'Hammers' hanno concluso la trattativa con loper Knstantinos Mavropanos, ... West Ham,- Di seguito il breve comunicato del club londinese: "Siamo lieti di ...Konstantinos Mavropanos, difensore centrale delloaccostato anche al Napoli, è ufficialmente un nuovo calciatore del West Ham. Il comunicato del club CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Commenta per primo Il West Ham ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Konstantinos Mavropanos dallo. Il difensore greco classe '97, approda in Premier League, dove lo aspetta un contratto quinquennale, fino al 2028 . NIENTE NAPOLI - Il giocatore era stato accostato anche al Napoli , in ...

UFFICIALE: Stoccarda, è il capitano dell'U21 svizzera il sostituto di ... TUTTO mercato WEB

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Konstantinos Mavropanos, difensore centrale dello Stoccarda accostato anche al Napoli, è ufficialmente un nuovo calciatore del West Ham. Il comunicato del club Il West Ham United è lieto di annunciare ...