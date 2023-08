Stadio Maradona | grande novità per i tifosi | lo ha annunciato il consigliere comunale

(Di martedì 22 agosto 2023) La prossima settimana il Napoli tornerà a giocare al, intanto il Comune è al lavoro per migliorarne l’efficienza e i servizi La città è pronta ad accogliere i campioni d’Italia in carica, con la speranza di confermarsi quest’anno. Dopo la prima vittoria ottenuta sul campo del Frosinone, la prossima settimana gli azzurri torneranno a giocare al, culla dello storico trionfo che ha riportato il tricolore alle pendici del Vesuvio dopo ben 33 anni di attesa. Proprio per quanto riguarda l’impianto di Fuorigrotta, sono tante leriservate aiche assisteranno alle gare casalinghe di questa stagione. Ne ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione di Radio Punto Nuovo Sport Show, ilNino Simeone. Dichiarazione ...

...brasiliano ha sempre avuto le idee decisamente chiare 'La gente discute di Pelé e. Per me ...il brasiliano preferisse segnare in altri modi potendo anche stupire i tifosi presenti allo. ...Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo,debutto stagionale allo, in programma domenica alle ore 20.45 per la seconda giornata di Serie A. Garcia conta di poter ritrovare ...Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo,debutto stagionale allo, in programma domenica alle ore 20.45 per la seconda giornata di Serie A. Garcia conta di poter ritrovare ...

Stadio Maradona, riapre il terzo anello. Lo spiffero dal Comune AreaNapoli.it

Il Comune di Napoli ha intenzione di riaprire il terzo anello dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: 'Ma la pista d'atletica non si tocca'.Napoli -. Sassuolo accende la seconda giornata di Serie A, domenica 27 agosto alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Debutto stagionale davanti al pubblico amico per i Campioni di ...