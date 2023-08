Spazio | missione Clearspace - 1 | nuovi detriti nei pressi dell' adattatore Vespa

(Di martedì 22 agosto 2023) Piccolo imprevisto per la'Esa- 1 che ha lo scopo di validare la tecnologia, ideata dalla start - up svizzera, per ripulire l'orbita terrestre da- i ...

... di costruzione italiana - obiettivo principale dellaClearspace - 1; un frammento conico di circa 2 metri di diametro e dal peso di 113 Kg che orbita a 660 km d'altezza dalla superficie ...Questo in particolare risale ad un lancio Vega del 2013, quando ha trasportato nelloi satelliti Proba - V, VNREDSat - 1 e ESTCube - 1. LaClearspace - 1 dell'ESA avrebbe dovuto ...

Milano, 22 ago. (askanews) - Piccolo imprevisto per la missione dell'Esa Clearspace-1 che ha lo scopo di validare la tecnologia, ideata dalla start-up svizzera Clearspace, per ripulire l'orbita ...E’ stato determinato il luogo dell’impatto della sonda russa Luna-25, secondo le simulazioni fatte da ricercatori dell’Accademia russa delle scienze la navetta sarebbe caduta all’interno del cratere ...