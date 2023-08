Sparatoria in Francia | a Nimes | morto bambino di 10 anni | video

(Di martedì 22 agosto 2023) Undi dieciindopo essere rimasto ferito alla schiena in unalegata al traffico di droga. Si tratta di «vittime collaterali», ha precisato a Bfmtv Jerome Bonet, il prefetto del Gard. Sarebbero almeno quattro gli aggressori ancora a piede libero, mentre l’auto con cui hanno effettuato l’aggressione è stata ritrovata e risulta rubata. La vittima si trovava in auto insieme allo zio. Quest'ultimo è rimasto ferito da tre proiettili, ma non è in pericolo di vita. Un altro ragazzo di 7invece è rimasto illeso.

Un bambino di dieci anni è morto a Nimes in, dopo essere rimasto ferito alla schiena in una, legata al traffico di droga. ''Un dramma enorme che non resterà impunito'', ha commentato il ministro degli Interni francese Gerald ...PARIGI. Un bambino di dieci anni è morto a Nimes in, dopo essere rimasto ferito alla schiena in una, legata al traffico di droga. ''Un dramma enorme che non resterà impunito'', ha commentato il ministro degli Interni francese Gerald ......Volodymyr Zelenky che l'Ucraina ha ricevuto missili aria - terra a lungo raggio SCALP dalla. ne è seguita una, i superstiti ucraini sono fuggi nella cinta forestale. Secondo un ...

Sparatoria in Francia oggi, morto un bimbo: le ultime notizie Adnkronos

Un bambino di 10 anni è morto durante una sparatoria avvenuta a Nimes, in Francia. Le autorità stanno cercando gli assassini.Francia: Tragica sparatoria a Nimes, bambino di 10 anni perde la vita Un bambino di dieci anni è stato ucciso a Nimes, in Francia, dopo essere stato colpito alla schiena in una sparatoria legata al tr ...