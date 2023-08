Spagna | la mossa a sorpresa di Re Felipe | incarico di governo al leader dei Popolari Feijòo

(Di martedì 22 agosto 2023) Toccherà aldei, Alberto Núñez, formare il nuovoin. O per lo meno provarci. Lo ha deciso reVI al termine delle consultazioni svoltesi oggi alla Zarzuela, la residenza privata del re. La presidente del Congresso Francina Armengol, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha affermato che ora si metterà in contatto con il presidente dei Pp per sapere la sua opinione e scegliere la data migliore per celebrare il dibattito d’investitura. «Parlerò con lui, capirò le sue ragioni e prenderò la decisione adeguata», ha affermato Armengol. Dopo il via libera di Santiago Abascal (Vox) e l’appoggio di Coaliciòn canaria e Upn, il capo dei Pp raggiunge quota 172 voti: quattro meno di quelli che gli sono necessari per avere la maggioranza assoluta alle ...

Toccherà al leader dei Popolari, Alberto Núñez Feijóo , formare il nuovo governo in Spagna. O per lo meno provarci. Lo ha deciso re Felipe VI al termine delle consultazioni svoltesi oggi alla Zarzuela, la residenza privata del re. La presidente del Congresso Francina Armengol,

Il re Felipe VI ha iniziato lunedì i colloqui per conferire l’incarico di candidato alla presidenza del governo. Il quadro frammentato uscito dalle urne del 23 luglio sembra una bestia indomabile, con ...Una mossa criticata dai gruppi per i diritti umani. Il suo mandato scade l’anno prossimo. Intanto oggi il re di Spagna Felipe VI ha chiuso il primo giro di consultazioni per la formazione del nuovo ...