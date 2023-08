Sotto accusa il giudice che non scrive sentenze | “Oppresso dal lavoro | ama libri e poesia” Lui | “Ho fatto un macello | ma non morirò in toga”

(Di martedì 22 agosto 2023) “Sicuramente il problema è grave, non va bene che unfaccia tutto questo“. L’autoanalisi di Ernesto Anastasio, 53 anni da Piano di Sorrento (Napoli), è tanto sincera da essere disarmante. D’altra parte ha le idee chiare sul futuro: “Non credo proprio chemagistrato, non mi pare una cosa plausibile”. Tra faldoni e codici, infatti, vive una sorta di dramma esistenziale, perché nella vita avrebbe preferito occuparsi die letteratura. Nel frattempo però il magistrato lo fa da più di 23 anni, dal lontano 1999, e in carriera si ènotare sempre per la stessa ragione: i mostruosi ritardi accumulati nel deposito di migliaia di provvedimenti. Un’allergia al– lui la chiama “una situazione di dissidio interiore” – che finora gli è già costata l’apertura ...

Sotto accusa il giudice che non scrive sentenze: “Oppresso dal lavoro, ama libri e poesia” Il Fatto Quotidiano

