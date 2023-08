(Di martedì 22 agosto 2023) In estate – complici il, la diversa alimentazione e stili di vita irregolari – si moltiplicano le cosiddette "disbiosi estive",razioni microbiche dell’che possono causare diversi fastidi come gonfiore, diarrea e dolori addominali. I fattori che ne favoriscono l’insorgenza sono molti ma sicuramente le condizioni climatiche svolgono un ruolo principale:e umidità sono elementi che favoriscono la proliferazione di batteri e muffe sugli alimenti. Questi microrganismi, infatti, si moltiplicano alla massima velocità quando sono esposti a una temperatura ambientale compresa tra i 36 e i 40 °C. Paradossalmente, proprio nel periodo estivo aumenta la tendenza a lasciare più a lungo il cibo fuori dal frigorifero. Il, inoltre, favorisce anche la ...

A scattare all'Adnkronosuna fotografia dall'osservatorio di un pronto soccorso di Milano è ... in termini diper abuso di sostanze, premette il medico. "Come in tutti i Ps abbiamo un ...Da allora a oggi, quasi nessuna delle sue otto società attive nel settore dellaha avuto ... La(solo 60 azioni per un valore di 4,5 dollari) invece fornisce dati e portali per le compagnie ......"Eseguiamo tutti i controlli e le procedure necessarie per garantire il benessere e ladelle ...Regno Unito trasferisce richiedenti asilo su chiatta a Portland FOTOGALLERY Ansa/HUMANITY/Sky ...

Sos salute intestino: tutti i rischi legati al caldo e alle alte temperature Panorama

Intossicazioni alimentari, conservazione dei cibi, temperatura dell’acqua. Stili di vita irregolari e l’intestino va in tilt. Come difendersi. La parola agli esperti ...Lettera con l’invito per giovedì, esteso ai sindaci: al centro la proposta di legge "Copertura finanziaria, come promuovere le iniziative di sensibilizzazione".