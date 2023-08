: l'inquinamento uccide 68mila italiani l'anno Sono infatti 68mila in Italia (80mila secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale - Sima), ...Ma - Fradetergente spray per auto, elimina macchie e tracce di moscerini in modo facile e ... Elimina ogni traccia di, insetti, sporco ...: l'inquinamento uccide 68mila italiani l'anno Sono infatti 68mila in Italia (80mila secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale - Sima), ...

Smog killer: l'inquinamento uccide 68mila italiani l’anno. I dati parlano chiaro - Luce Luce

Myriad factors including heat and stagnant air make summer ripe for polluted air and associated health problems ...When we think of air pollution, we tend to picture the smog-causing particles emitted from factories, and diesel and petrol vehicles on the roads. But wildfire smoke, as well as issues such as truck ...