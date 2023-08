Slavia Praga vs Zorya Luhansk – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 agosto 2023) Loaccoglie gli ucraini delloalla Fortuna Arena giovedì 24 agosto sera, quando inizieranno i playoff di Europa League. I padroni di casa hanno evitato la sconfitta in ognuna delle loro sette partite in tutte le competizioni in questa stagione, mentre gli ospiti hanno avuto un inizio indifferente nella campagna 2023-24. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLoarriva all’andata con una vittoria per 1-0 sul Banik Ostrava, il che ...