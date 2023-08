Sky – Si blocca l’affare Veiga-Napoli | problemi su condizioni e bonus -VIDEO

I tedeschi non vogliono cedere il difensore francese Benjamin Pavard si allontana dall'Inter. Secondo le ultime news di calciomercato, riferite daDeutschland, il Bayern Monaco non intende cedere il 27enne difensore francese. Il giocatore, che nei campioni di Germania fatica a trovare spazio, è pronto a trasferirsi a Milano e ha dato la ...Le parole del tecnico del Monza ai microfoni dinon lasciano dubbi: 'Mi piace tantissimo, ha ... 09:25 19 Agosto CarnevaliBerardi: "Non si muove, la Juve non ha rispettato i tempi"Giovanni ...Secondo i colleghi inglesi diSports, l'indagine su Paquetà riguarderebbe alcune scommesse effettuate in Brasile , anche se lo stesso calciatore nega e si dice sotto choc per la notizia. Non ci ...

De Laurentiis blocca Spalletti: 'Nessuna deroga alla clausola' Sky Sport

La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga si complica a causa di problemi burocratici.Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Luca Marchetti ha parlato della questione penale col Napoli che blocca il passaggio di Spalletti in Nazionale: " La situazione è diventata di principio, la pa ...