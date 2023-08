Sistemi Salerno | previste due interruzioni idriche in città | le zone interessate

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che in questa settimana sononr. 2 sospensioni: Giovedì 24 agosto – Sospensione idrica programmata: Via Marino Paglia Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Marino Paglia (altezza civico 23), si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di Giovedì 24 agosto alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Marino Paglia (dall’incrocio di via Carmine a via Giovanni Centola). Venerdì 25 agosto – Sospensione idrica programmata: Via Luigi Guercio Al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Luigi Guercio (altezza civici 311 e 404), si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 13:00 alle ore 16:00 di Venerdì 25 agosto alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Luigi Guercio (dal civico ...