Sintesi e gol di Bologna-Milan in Serie A

Nel mezzo c'è l'assist di Reijnders per Giroud e un Pulisic che ispira con il cross l'azione del primo, dettagli utili a raccontare come la rivoluzione estiva del Milan abbia trovato una...Nel mezzo c'è l'assist di Reijnders per Giroud e un Pulisic che ispira con il cross l'azione del primo, dettagli utili a raccontare come la rivoluzione estiva del Milan abbia trovato una...Giroud 7:e assist, tanto per cominciare. In estremadeterminante: come sempre (28' st Okafor 6 : Pioli gli chiede di tenere palla e addormentare la partita. Fa la sua parte). Leao 6: ...

Video Gol Bologna-Milan 0-2, highlights e sintesi MilanoToday.it

I granata, tra le mura amiche dello stadio Olimpico, non vanno oltre ad un pareggio per 0-0 contro il neopromosso Cagliari ...Bologna-Milan, la cronaca con gli highlights del match della prima giornata di Serie A, disputato lunedì 21 agosto allo stadio Dall'Ara ...