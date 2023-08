Sindaco di Bergamo | Luca Tiraboschi | “Pronto | amo la mia città | ma il mio nome dev’essere condiviso”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 22 agosto 2023). “Ho dato la mia disponibilità a mettermi in gioco per le amministrative del 2024. Amo: è la mia, la guardo e la vivo costantemente. Ho tempo, energia e volontà. Sono. Questa volta sì”. Non si nasconde, ex manager Mediaset, per 35 anni impegnato in televisione e diviso tra il ruolo di direttore di Italia Uno e Canale Cinque, ruolo ricoperto proprio dopo la scelta di Giorgio Gori, attualedel capoluogo lombardo, di lasciare l’incarico per darsi alla politica. Oggi, diviso tra la Svizzera, dove vive e dove svolge la professione di scrittore e fumettista, e, dove torna praticamente ogni settimana, anche perché i suoi affetti più cari, tra cui la figlia Margherita, la seconda, vive qui. Un salto ...