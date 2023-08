Badoe Sambague , agente di Mohamed, difensore 23enne del Lipsiamirino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live: Intervista agenteCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...L'affare si farà: Gabri giocheràNapoli, anche se non sappiamo dire quando, con esattezza, ...del Lipsia possibile nuovo acquisto per la difesa Lo stava cercando il Milan l'anno scorso, ha ...Gli azzurri potrebbero tentare di acquisire in prestito le prestazioni di, centrale del ... 2023 10:04 21 Agosto Milan, si valuta la conferma di ColomboStrada in salita per il Milan...

Simakan nel Mirino del Napoli, l’Agente Rivela Contatti Frequenti: “Costa 60 milioni” napolipiu.com

Il mercato in entrata del Napoli potrebbe non chiudersi con Gabri Veiga (operazione tra l'altro ancora non chiusa del tutto).Ecco le trattative, le indiscrezioni e gli affari ufficiali di Serie A, B e calcio estero di questa sessione estiva di calciomercato ...