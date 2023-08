Si fa volare l’aquilone solo col vento favorevole | perciò il generale Vannacci ha scritto quel libro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) A polvere posata, credo sia troppo semplicistico commentare le parole delpoggiando sulle ampiamente diffuse accuse di omofobia, razzismo, timore dell’altro e via dicendo. Accuse rivoltegli da più parti e non prive di fondamento, non mi si fraintenda. Ma fare ciò alimenterebbe la noiosa sceneggiata dell’intellighenzia ‘buona’ che stigmatizza le orrende parole dell’uomo ‘cattivo’, validando in tal senso la semplicista ed errata concezione di un mondo diviso tra ciò che è giusto (sano) e ciò che è sbagliato (deviante e non omologato) che nel suoil suddetto auspica e preconizza. La questione sulla quale vale la pena riflettere è: da quale posizione, e con quali intenti, costui si è autorizzato ad aprire il suo animo facendone una pubblicazione (libero come tutti noi di farlo, si badi bene, e male colga chi ...