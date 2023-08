Seymandi al Grande Fratello Vip? Ecco perché non ci andrà

(Di martedì 22 agosto 2023) Tante offerte per partecipare a trasmissioni televisive, ma Cristina- la professionista torinese protagonista suo malgrado della telenovela dell'estate del matrimonio saltato con Massimo Segre - nonal. L'indiscrezione era circolata qualche giorno fa, e si parlava addirittura di una telefonata di Pier Silvio Berlusconi per convincerla a partecipare al reality show di Mediaset. A negare il tutto è il “reputation manager” Luca Poma, che assiste la donna dopo l'esplosione del caso del discorso con cui Segre, che durante una festa pre-matrimoniale, ha annunciato la fine della relazione accusandola di tradimenti. Repubblica fa sapere inoltre chenega che ci sarebbe stata una telefonata di Pier Silvio Berlusconi. "I rumors – spiega Poma – ...

È stato aggiornato al 5 settembre il procedimento civile attivato in tribunale a Torino dal finanziere Massimo Segre a carico della ex fidanzata, l'imprenditrice Cristina Seymandi. Segre ha chiesto il ...