Sette anni dopo il terremoto 2016 Il bilancio del commissario Castelli

(Di martedì 22 agosto 2023) Il modo migliore per celebrare l’versario di una tragedia sarebbe quello di raccontare la fine dell’emergenza. Vorrei, ma non posso farlo, ricordando ildel 24 agosto, con le sue 299 vittime sotto le macerie (più 4 morti per infarto), 388 feriti, oltre 41mila sfollati. Il giorno del lutto e del ricordo ancora non coincide con la soluzione dei tanti problemi aperti in un territorio esteso per 8000 chilometri quadrati, e popolato da 600mila persone. Macerie ancora da rimuovere, edifici privati in attesa di ricostruzione, edifici pubblici spesso nemmeno cantierati, più di 14mila nuclei familiari ancora fuori dalle proprie case.non è unpositivo. Sarebbe sbagliato dire che nel recente passato sia stato fatto poco, ma sarebbe ...