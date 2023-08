classe 1943, aveva da pochi giorni compiuto ottant'anni . Presidente e amministratore ... Immsi affianca dal febbraio 2003 anche quelle di partecipazioni in aziende industriali e di, ...... è una riforma epocale della struttura dei nostrisegreti. Il piano di Giorgia Meloni e del suo braccio destro Alfredo(tondo a destra) l'ex magistrato cui la premier ha affidato la ...Estratto dell'articolo di Valerio Valentini per 'il Foglio' AlfredoProclami in vista non ce ne sono perché la materia è delicata assai: una riforma organica deisegreti, figurarsi. E poi l'idea, al momento, è ...

**Servizi: Mantovano, 'dopo riforma 2007 mondo è cambiato, nessuna deriva autoritaria'** La Gazzetta del Mezzogiorno

"L'appoggio all'Ucraina - ha spiegato - non è un appoggio soltanto in termini di condivisione di una alleanza militare, è un appoggio che si è concretizzato ...Per la Lombardia, la manifestazione si terrà nella Riserva naturale statale di Bosco Fontana a Marmirolo, nel Mantovano, sabato 26 agosto, dalle 19.45 alle ...