Serie B | Parma | Samp e Spezia in pole per la vittoria Cremonese e Palermo

Difensore, 34 anni, nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Livorno e Pistoiese e in carriera ha vinto il campionato diD con Novara, Lucchese, Cesena e. Vanta inoltre più di 200 ...... un impegno durissimo sia sul piano sportivo, contro una delle tre compagini retrocesse dalla... martedì 29 agosto , ancora alle 20.30, l'avversario di turno sarà il. La campagna ...Difensore, 34 anni, nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Livorno e Pistoiese e in carriera ha vinto il campionato diD con Novara, Lucchese, Cesena e. Vanta inoltre più di 200 ...

Serie B, risultati 1^ giornata: vincono Venezia, Parma e Cittadella. Pari Spezia Sky Sport

La ventunenne catanese torna dopo due anni a giocare a Parma Forse non tutti sanno che il prossimo sarà un anno storico per la ...Aspettando finalmente di vedere il quadro completo delle venti partecipanti al campionato di serie B, la Lega ha già pubblicato programma e orari della quarta giornata di andata, ancora con otto gare ...