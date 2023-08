Serie A | Turati squalificato per espressione blasfema

...squalificato dopo le partite della prima giornata diA. Ma non dopo un'espulsione ricevuta in campo. Il Giudice Sportivo ha infatti fermato per un turno il portiere del Frosinone Stefano...MILANO - Un turno di squalifica per il calciatore del Frosinone Stefanodopo la prova tv. Lo ha deciso il giudice sportivo a seguito delle gare del primo turno diA. Al 15' del primo ...Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della prima giornata, ha squalificato per una giornata il portiere del Frosinone Stefanograzie alla prova televisiva.'è stato chiaramente inquadrato ...

Squalificati Serie A: Turati fermato con la prova tv per bestemmia Sport Mediaset

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la prima giornata di campionato di serie A. Tra le sanzioni economiche ... per l'estremo difensore del Frosinone Stefano Turati.Il Giudice sportivo ha punito con una giornata di squalifica Stefano Turati il portiere del Frosinone. In occasione della partita col Napoli, un video lo ha inchiodato.