Serie A | i risultati della 1^ giornata | vincono le grandi | steccano solo le romane

(Di martedì 22 agosto 2023) Dopo oltre due mesi di attesa è tornato il campionato diA con la primainiziata lo scorso sabato 19 agosto e terminataieri, lunedì 21. Ad aprire le danze del nuovo torneo è stato proprio il Napoli campione d’Italia che ha superato per 3-1, in rimonta, i neopromossi del Frosinone. Grande prova degli azzurri nonostante lo svantaggio iniziale a causa di un rigore dubbio causato dal nuovo acquisto Cajuste e trasformato da Harroui nelle battute iniziali del match. I partenopei poi hanno trovato la quadratura del cerchio e ribaltato il risultato con la rete di Politano e la doppietta di Osimhen. La prima del nuovo allenatore Garcia ha mostrato subito quindi qual è la squadra da battere quest’anno. Contemporaneamente è andato in scena anche lo scontro tra Empoli e Verona. Gli scaligeri sono riusciti a spuntarla ad un ...

... contestato dai tifosi per i pochi investimenti e ideludenti, il club viene ceduto ad un ... In massimaha ottenuto 4 salvezze consecutive prima della retrocessione del 2020. Resta fermo ...... ma solamente per quanto fatto negli anni passati, iche ha ottenuto sono sotto gli occhi ... Come si affronta un campionato così difficile come laA ' Vengo da campionati dove mi ...L'intelligenza artificiale può portare unadi shock alle attuali norme internazionali. In ... Almeno daidella deduzione teorica, l'intelligenza artificiale può ridurre i vincoli alla ...

Risultati Serie A domenica 20 agosto: successi di Juve, Atalanta e Lecce Quotidiano Sportivo

Reti bianche tra Torino e Cagliari, il Milan invece batte il Bologna Si chiude con la vittoria del Milan nel Monday Night questo lunedì di Serie A: i rossoneri hanno infatti espugnato il campo del Bol ...Le cestiste Elena e Caterina si alleneranno in A1 col Faenza Basket Project e giocheranno in B. In poco più di due anni il progetto Eudora ha già dato i primi importanti risultati e non solo sul campo ...