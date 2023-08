Serie A | giudice sportivo | tutte le squalifiche | c’è uno stop per bestemmia

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) Per le venti squadre diA è già tempo di pensare alla seconda giornata, il cui via prenderà sabato 26 agosto alle 18.30 con le sfida tra Frosinone e Atalanta e quella tra Monza e Empoli: come ogni settimana, c’è molta curiosità intorno alle decisioni del, in particolar modo tra i fantallenatori, i quali guardano con attenzione chi dovrà saltare la prossima tornata per poi decidere come schierare la propria formazione. Visto che nessun giocatore può essere diffidato all’inizio di una stagione, considerando che le ammonizioni prese nella passata annata non contano più, tutti gli ammoniti nella giornata d’esordio non rischiano nulla: in più, nella tornata precedente non si sono viste espulsioni. La prova tv, però, non ha perdonato Stefano Turati nella sfida contro il Napoli: il portiere del Frosinone è stato fermato ...