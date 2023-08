Serena Williams mamma per la seconda volta

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) –diventaper la. L'ex tennista statunitense e il marito Alexis Ohanian annunciano la nascita della suafiglia, Adira River Ohanian., 41 anni, ha pubblicato un video su TikTok che la mostra insieme alla neonata e a sua figlia maggiore Olympia. Ad accompagnare il video le parole "benvenuto mio bellissimo angelo". Anche Ohanian ha confermato la notizia, rivelando il nome della figlia in un comunicato pubblicato sui suoi social media. "Benvenuta, Adira River Ohanian", ha scritto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Serena Williams di nuovo mamma: è nata la piccola Adira River

