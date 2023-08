Serena | «Dzeko lasciato con poca prudenza Lo avrei tenuto»

Leggi su inter-news

(Di martedì 22 agosto 2023) La storia tra Inter e Edinsi è conclusa al 30 giugno senza il rinnovo di contratto. Aldonon si è trovato d’accordo con questa scelta da come ne parla su Sky Sport. SCELTA – Aldonon è stato d’accordo con le scelte in avanti nerazzurre: «è statoandare con. Io lo, lui anche se gioca una ogni due partite poteva fare ancora la differenza. Arnautovic si è però presentato bene a San Siro» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente conè riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al conoriginale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...