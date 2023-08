Senza l' azione del governo 60mila migranti in più | le partenze bloccate

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 agosto 2023) Le opposizioni attaccano ilasserendo che la strategia sull'immigrnon funziona. Sostengono anche che ilaveva promesso di bloccare i flussi irregolari ma in realtà non ci sta riuscendo. Non solo, secondo Pd e M5S, l'accordo con la Tunisia non funziona, per non parlare delle pressioni sulla Libia che non starebbero dando alcun frutto. Eppure, i dati del Viminale- di cui Il Tempo è in possesso forniscono uno scenario completamente diverso. Tunisia e Libia, infatti, hanno bloccato circadal primo gennaio, un risultato significativo. Fonti del ministero dell'Interno sottolineano che tutto ciò «non basta e che il problema non è risolto, ma i dati dimostrano l'impegno messo in campo dai due Paesi», che si affacciano sulla sponda nordafricana, «un risultato ottenuto in ...