Sei Sorelle | spoiler 23 agosto | Cristobal è vivo ed è in ospedale

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 agosto 2023) Mercoledì 232023, in daytime su RAI 1, andrà in onda un nuovo episodio della soap Sei. Cosa accadrà nel corso della nuova puntata dello sceneggiato? Le anticipazioni rivelano che l’attenzione verrà focalizzata principalmente su, che tutti credevano morto, in realtà èe si trova all’da campo francese. Scopriamo qualchein più al riguardo. Seianticipazioni 23La puntata di Sei, che andrà in onda in prima visione mercoledì 232023, vedrà l’attenzione focalizzarsi principalmente su, che tutti credevano morto. Bernardo farà presente alleche la loro casa rischia di essere pignorata. (L’articolo ...