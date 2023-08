Se avete le Pixel Buds | Google vi ricorderà di tenerle pulite

(Di martedì 22 agosto 2023) Scopri come e perchésta incoraggiando gli utenti deia pulire regolarmente i loro auricolari tramite una notifica ad hoc. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

... la dimensione maggiore è infatti accompagnata da una risoluzione più elevata di 480×480. Il ...un po' della loro energia o appoggiare l'orologio su delle basette compatibili se già lea ...Su di esso, tutti quelli che amate, tutti quelli di cuimai sentito parlare, ogni essere ... Pensate alle crudeltà senza fine impartite dagli abitanti di un angolo di questoagli abitanti ...E seauricolari diversi da quelli di Google Beh, dovrete fare lo sforzo di ricordarvi in ... L'applicazione di Google include anche istruzioni su come pulire iBuds , ma non sarà difficile ...

Google ti lascia riparare il Pixel 7a in piena autonomia Telefonino.net

Sembra che Google abbia un disperato bisogno di vendere più unità Pixel Tablet. La società utilizza ampiamente le notifiche dell'app Google Home per promuov ...Sono comparsi online i render e la scheda tecnica di Google Pixel Watch 2, il prossimo smartwatch di Google, che verrà lanciao in autunno.