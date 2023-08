Scuola | Sasso Lega | ' Tar del Lazio lancia messaggio diseducativo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Sorprende la decisione del Tarche ha annullato la bocciatura di una studentessa con ben sei insufficienze. Ilto è sbagliato e. Sembra suggerire che non ci sia bisogno di impegnarsi o preoccuparsi se si ottengono voti inadeguati in tutte le materie, perché i genitori possono fare ricorso. Con questa decisione, inoltre, i giudici amministrativi hanno messo in discussione l'autorevolezza dei docenti che hanno seguito l'alunna per un anno e hanno legittimato un atteggiamento di disimpegno, suggerendo che non sia necessario fare sforzi perché si può ottenere lo stesso risultato. I nostri ragazzi devono capire che non tutto è dovuto e che chi commette errori deve pagarne le conseguenze. Una mentalità un po' antiquata per certi giudici?". Lo dichiara il deputato ...