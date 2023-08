Scudetto | i bookies vedono l'Inter davanti a Napoli e Juve Capocannoniere | sfida Osimhen-Lautaro

...ultime trattative di mercato e analizzando le quote messe a disposizione dai principali... In ordine dalla prima alla sesta, andiamo a vedere le 6 big favorite per la vittoria dello. ......ultime trattative di mercato e analizzando le quote messe a disposizione dai principali... In ordine dalla prima alla sesta, andiamo a vedere le 6 big favorite per la vittoria dello. ...Più indietro il Milan, malgrado un mercato spettacolare (dopo la cessione di Tonali sono arrivati campioni come Pulisic, Loftus Cheek, Chukwueze e Reijnders): lodi Rafael Leo e compagni - a ...

Inter scudetto e 2° stella: bookies mandano ko Napoli-Milan-Juventus.

Serie A scudetto: i bookmaker vedono l'Inter davanti a Napoli e Juventus. Capocannoniere: sfida Osimhen Lautaro

ROMA - Il mercato fiacco non scoraggia i bookmaker: l'Inter è la favorita per la Serie A. A due mesi dalla finale di Champions League a Istanbul, l'Inter torna in campo domani sera per un match ufficiale, al Meazza contro il Monza. I nerazzurri, favoriti per il titolo a 2,25 su Stanleybet.