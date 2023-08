Scontrini pazzi | la CNN elenca le “vergognose fregature ai turisti”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 22 agosto 2023) L’estate italiana delle foto aglie degli addebiti “creativi”, come l’ormai celebre taglio del tramezzino, ha solleticato l’attenzione della CNN. “Una vacanza italiana può essere un’esperienza impagabile per coloro che hanno goduto di tutto ciò che questo Paese ha da offrire. Ma l’estate del 2023 diventerà una delle più costose della storia dopo una serie di scandali sui prezzi in bar e ristoranti che hanno colpito allo stesso modostranieri e italiani” scrive Barbie Latza Nadeau sulle prime pagine del colosso dell’informazione mondiale. Glipiùdella calda estate italiana La giornalista americana passa in rassegna i casi mediatici più eclatanti del rovente agosto-salasso italiano (qui la top 20 dei rincari rispetto al 2022): dalla coppia che ha ha dovuto ...