... dove arrivi e partenze sono stati sospesi nelle prime ore di questa mattina dopo che unodiucraini ha colpito edifici nella regione della capitale, hanno detto i funzionari. 'I voli in ...'Stiamo lavorando sullosismico in Campania, dove abbiamo già incontrato la popolazione'. Lo ha detto a LaPresse ... ''Quello dell'utilizzo deiè uno dei punti che stiamo seguendo con ......tecniche di produzione che gli ingegneri russi stanno cercando di adottare per produrre isu ...poi quello di migliorare il drone in modo tale da renderlo renderlo capace di attacchi in, ...

Sciame di droni intorno alla capitale: chiusi i tre maggiori aeroporti di Mosca Globalist.it

La Russia è stata nuovamente costretta a chiudere il suo spazio aereo sui tre maggiori aeroporti di Mosca, dove arrivi e partenze sono stati sospesi nelle prime ore di questa mattina ...Lo riporta il Washington Post, citando documenti esclusivi relativi al piano. L'obiettivo russo è di produrre una propria versione migliorata dell'iraniano Shahed-136, in un numero di 6.000 unità e ca ...