Sbarco a Salerno | nave Sea Eyes arriva in porto | subito controlli sanitari

(Di martedì 22 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ approdata poco prima delle 10 al molo Manfredi deldilaong tedesca Sea4 con a bordo 114 migranti provenienti dal Bangladesh. A rappresentare la Prefettura diil vice Franca Fico. Sulla banchina tutti i vertici delle forze dell’ordine perché, come di consueto, a bordo dellaverranno anche fatte ispezioni di natura giudiziaria per individuare tra i migranti possibili scafisti. Naturalmente le prime operazioni ad essere compiute saranno quelle di naturaa per accertarsi delle buone condizioni dei migranti a bordo. Persi tratta del 30º. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

si prepara ad accogliere i 114 migranti (tutti uomini maggiorenni provenienti da Bangladesh, ... Il trentesimonella nostra città è previsto, presso il porto commerciale, alle ore 11.

Si tratta di uomini salvati a largo della Sicilia e trovati in condizioni di salute davvero precarie. "L'equipaggio di Sea Eye 4 - scrive sui social la Ong - è riuscito a salvare 114 persone ...