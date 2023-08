Sassuolo | Dionisi accoglie Pedersen | ufficiale il prestito con diritto di riscatto dal Feyenoord

Leggi su sportface

(Di martedì 22 agosto 2023) Ilha annunciato l’arrivo del difensore norvegese Marcus, classe 2000, incondidal. A livello giovanile,ha rappresentato la Norvegia a livello Under-19 e Under-21. Il 1º settembre 2021 ha esordito in nazionale maggiore nel pareggio per 1-1 contro la Paesi Bassi. Da quel momento ha accumulato 18 presenze nella sua nazionale. Il 18 febbraio 2023 ha segnato il suo primo gol per il, decidendo al 90? la sfida di campionato contro l’AZ Alkmaar (2-1). Nella stessa stagione è tra i protagonisti della vittoria dell’Eredivisie. SportFace.