Sarkozy | le rivelazioni su Berlusconi | «Patetico e delirante | così nel 2011 con Merkel gli chiedemmo di dimettersi»

Leggi su open.online

(Di martedì 22 agosto 2023) Esce oggi, 22 agosto, in Francia Le temps des combats (Il tempo delle battaglie), l’autobiografia dell’ex presidente Nicolas Sakorzy. Nel libro, l’ex inquilino dell’Eliseo – alla guida della Francia dal 2007 al 2012 – ripercorre alcuni dei momenti più significativi della sua esperienza politica. E tra questi ce n’è uno che riguarda anche l’Italia. La data è il 3 novembree l’occasione è il vertice del G20 a Cannes. Quel giorno, rivela il libro dell’ex presidente francese,e Angelachiesero a Silviodida presidente del Consiglio. Il summit del G20 era stato convocato per occuparsi del collasso dell’economia greca ma, ricorda, «a questo punto si trattava di salvare la terza economia dell’eurozona: l’Italia». In quel momento nel nostro ...