Sanità | Castellone | ' senza investimenti Ssn imploderebbe | battaglia M5S'

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Non paghi di aver destinato nell'ultima legge di bilancio solo briciole a unagià sofferente, ecco l'ennesima performance di questo governo: nella prossima manovra potrebbe non essere previsto l'incremento di 4 miliardi da investire nel Fondo sanitario nazionale, seppur richiesto dallo stesso ministro Schillaci". Così Mariolina, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama. "Se queste anticipazioni - continua la pentastellata - dovessero diventare realtà, il nostro sistema sanitario pubblicotra mancanza di personale, incapacità di rendere attrattiva la professione medica e infermieristica e impossibilità di risolvere la vera emergenza nazionale: le liste d'attesa". "La manovra segnerà definitivamente il confine: da quale parte vorrà stare ...

