Sandro Panizza commissario straordinario del gruppo Eurovita

(Di martedì 22 agosto 2023)edHolding comunicano che, a seguito delle dimissioni dalla carica di AlesSantoliquido, l’Ivass nominaper l’amministrazione straordinariadiedHolding e Cristiano del Torre quale componente dei relativi Comitati di Sorveglianza, in sostituzione proprio di. L’attività assicurativa prosegue regolarmente. Santoliquido assumerà la carica di direttore generale di Cronos, la newco creata da Allianz, Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita, Unipol per rilevare le polizze di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

